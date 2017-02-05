Женская сборная России завоевала бронзу Универсиады в прыжках на лыжах с трамплина
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. Россиянки Стефания Надымова и Алена Сутягина завоевали бронзу в командных соревнованиях в прыжках на лыжах с трамплина на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.
В воскресенье россиянки стали третьими с результатом 307,8 балла. Золото завоевали японки Юка Кобаяси и Харука Иваса (432,8 балла). Второй результат у чешек Каролины Индрачковой и Марты Крепелковой (344,4 балла).
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