Женская сборная России завоевала бронзу Универсиады в прыжках на лыжах с трамплина

В воскресенье россиянки стали третьими с результатом 307,8 балла. Золото завоевали японки Юка Кобаяси и Харука Иваса (432,8 балла). Второй результат у чешек Каролины Индрачковой и Марты Крепелковой (344,4 балла).

Соревнования в Алма-Ате завершатся 8 февраля.