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5 февраля 2017, 14:54 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Женская сборная России завоевала бронзу Универсиады в прыжках на лыжах с трамплина

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт. Россиянки Стефания Надымова и Алена Сутягина завоевали бронзу в командных соревнованиях в прыжках на лыжах с трамплина на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

В воскресенье россиянки стали третьими с результатом 307,8 балла. Золото завоевали японки Юка Кобаяси и Харука Иваса (432,8 балла). Второй результат у чешек Каролины Индрачковой и Марты Крепелковой (344,4 балла).

Соревнования в Алма-Ате завершатся 8 февраля.
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