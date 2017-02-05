Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28667765/
5 февраля 2017, 14:53 | Зимние: Лыжный спорт | Lenta.Ru

Российские лыжники победили в командном спринте на этапе Кубка мира

Российские лыжники Глеб Ретивых и Андрей Парфенов победили в командном спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте Международной Федерации лыжного спорта (FIS).

Российские лыжники победили в командном спринте на этапе Кубка мира - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Гонка состоялась в воскресенье, 5 февраля. Российский дуэт преодолел дистанцию за 19 минут 34,1 секунды. Второе место заняли французы Батист Гро и Люка Шанава, отставшие от победителей на 0,03 секунды. На третье строчке расположилась еще одна российская пара в составе Артема Мальцева и Никиты Крюкова (+5,52 секунды).

4 февраля Ретивых стал победителем в индивидуальной спринтерской гонке классическим ходом. Он пришел к финишу третьим. Также россиянин Петр Седов занял первое место в скиатлоне.

Этап Кубка мира в Пхенчхане проходит с 3 по 5 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
21 ноября

Криштиану Роналду: «Да, я гей»