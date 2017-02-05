Российские лыжники победили в командном спринте на этапе Кубка мира

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Гонка состоялась в воскресенье, 5 февраля. Российский дуэт преодолел дистанцию за 19 минут 34,1 секунды. Второе место заняли французы Батист Гро и Люка Шанава, отставшие от победителей на 0,03 секунды. На третье строчке расположилась еще одна российская пара в составе Артема Мальцева и Никиты Крюкова (+5,52 секунды).

4 февраля Ретивых стал победителем в индивидуальной спринтерской гонке классическим ходом. Он пришел к финишу третьим. Также россиянин Петр Седов занял первое место в скиатлоне.

Этап Кубка мира в Пхенчхане проходит с 3 по 5 февраля.