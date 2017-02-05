Лыжницы сборной Швеции выиграли командный спринт на этапе КМ в Пхенчхане

В воскресной гонке шведки Элин Молин и Мария Нордстрем финишировали с результатом 20 минут 37,11 секунды. Вторыми стали представительницы Норвегии Анна Свендсен и Силье Эйре Слинд (+1,71 секунды), замкнули тройку лыжницы сборной США Софи Калдуэлл и Ида Сарджент (+6,11).

Российские лыжницы Анна Медведева и Елена Соболева (+43,67) заняли седьмое место.

Командный спринт завершил программу соревнований в Пхенчхане, которые являются тестовыми перед Олимпийскими играми 2018 года.