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5 февраля 2017, 15:02 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Лыжницы сборной Швеции выиграли командный спринт на этапе КМ в Пхенчхане

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 5 фев — Р-Спорт. Лыжницы сборной Швеции выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.

В воскресной гонке шведки Элин Молин и Мария Нордстрем финишировали с результатом 20 минут 37,11 секунды. Вторыми стали представительницы Норвегии Анна Свендсен и Силье Эйре Слинд (+1,71 секунды), замкнули тройку лыжницы сборной США Софи Калдуэлл и Ида Сарджент (+6,11).

Российские лыжницы Анна Медведева и Елена Соболева (+43,67) заняли седьмое место.

Командный спринт завершил программу соревнований в Пхенчхане, которые являются тестовыми перед Олимпийскими играми 2018 года.
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