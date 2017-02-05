Российский сноубордист Матвеев стал чемпионом зимней Универсиады в слоупстайле
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. Сноубордист Михаил Матвеев завоевал для сборной России 18-ю золотую медаль зимней Универсиады 2017 года, которая проходит в Алма-Ате, в соревнованиях по слоупстайлу.
Матвеев набрал за свое выступление 94,50 балла. Второе место занял финн Алекси Партанен (90,25), третьим стал чех Мартин Микиска (87,75).
Еще два представителя России Александр Смелов (77,50) и Михаил Фомченко (39,00) заняли шестое и 12-е место соответственно.
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