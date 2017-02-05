Российский сноубордист Матвеев стал чемпионом зимней Универсиады в слоупстайле

Матвеев набрал за свое выступление 94,50 балла. Второе место занял финн Алекси Партанен (90,25), третьим стал чех Мартин Микиска (87,75).

Еще два представителя России Александр Смелов (77,50) и Михаил Фомченко (39,00) заняли шестое и 12-е место соответственно.