Австралийка Кокс и канадец Кингсбери выиграли этап КМ по фристайлу в парном могуле

Кокс в большом финале одолела канадку Энди Науде, а третье место заняла американка Джаэлин Кауф. Лучшая из россиянок Регина Рахимова завершила борьбу на стадии 1/16 финала и заняла итоговое 19-е место. Ксения Кузнецова стала 24-й, а Марика Пертахия — 27-й.

Кингсбери в финале мужских соревнований одолел своего соотечественника Марка-Антуана Ганьона. В малом финале австралиец Броди Саммерс обошел финна Йими Салонена. Россиянин Егор Ануфриев занял 23-е место, Максим Михайлов стал 29-м, а Андрей Махнев — 32-м. Никита Капитонов не смог финишировать.