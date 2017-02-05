Австралийка Кокс и канадец Кингсбери выиграли этап КМ по фристайлу в парном могуле
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. Австралийка Бриттени Кокс и канадец Микаэль Кингсбери стали победителями соревнований по парному могулу на этапе Кубка мира по фристайлу, который прошел в американском Дир-Вэлли.
Кокс в большом финале одолела канадку Энди Науде, а третье место заняла американка Джаэлин Кауф. Лучшая из россиянок Регина Рахимова завершила борьбу на стадии 1/16 финала и заняла итоговое 19-е место. Ксения Кузнецова стала 24-й, а Марика Пертахия — 27-й.
Кингсбери в финале мужских соревнований одолел своего соотечественника
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