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5 февраля 2017, 11:38 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Австралийка Кокс и канадец Кингсбери выиграли этап КМ по фристайлу в парном могуле

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт. Австралийка Бриттени Кокс и канадец Микаэль Кингсбери стали победителями соревнований по парному могулу на этапе Кубка мира по фристайлу, который прошел в американском Дир-Вэлли.

Кокс в большом финале одолела канадку Энди Науде, а третье место заняла американка Джаэлин Кауф. Лучшая из россиянок Регина Рахимова завершила борьбу на стадии 1/16 финала и заняла итоговое 19-е место. Ксения Кузнецова стала 24-й, а Марика Пертахия — 27-й.

Кингсбери в финале мужских соревнований одолел своего соотечественника Марка-Антуана Ганьона. В малом финале австралиец Броди Саммерс обошел финна Йими Салонена. Россиянин Егор Ануфриев занял 23-е место, Максим Михайлов стал 29-м, а Андрей Махнев — 32-м. Никита Капитонов не смог финишировать.
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