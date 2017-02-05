Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28665393/
5 февраля 2017, 11:16 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Российские скиатлонисты заняли весь подиум на молодежном ЧМ в США

МОСКВА, 5 фев — Р-Спорт. Российские лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов заняли первое, второе и третье места соответственно в скиатлоне на чемпионате мира среди юниоров и молодежи до 23 лет в Парк Сити (США).

Большунов показал время 1 час 15 минут 31,5 секунды. Червоткин проиграл лидеру 0,2 секунды. Спицов — 0,5 секунды.

В аналогичном соревновании у девушек победу одержала норвежка Уднэс Лотта Венг с результатом 40 минут 50,9 секунды. Второе место у финки Йоханны Матинтало (+3,8 секунды). Замкнула тройку лидеров россиянка Яна Кирпиченко (+13,9).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя