Российские скиатлонисты заняли весь подиум на молодежном ЧМ в США
МОСКВА, 5 фев —
Р-Спорт. Российские лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов заняли первое, второе и третье места соответственно в скиатлоне на чемпионате мира среди юниоров и молодежи до 23 лет в Парк Сити (США).
Большунов показал время 1 час 15 минут 31,5 секунды. Червоткин проиграл лидеру 0,2 секунды. Спицов — 0,5 секунды.
В аналогичном соревновании у девушек победу одержала норвежка Уднэс Лотта Венг с результатом 40 минут 50,9 секунды. Второе место у финки Йоханны Матинтало (+3,8 секунды). Замкнула тройку лидеров россиянка Яна Кирпиченко (+13,9).
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