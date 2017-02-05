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5 февраля 2017, 0:57 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Массовая гонка «Московская лыжня — 2017» пройдет в воскресенье на базе Планерная

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Традиционная массовая гонка «Московская лыжня — 2017» пройдет в воскресенье на базе «Планерная» в рамках спортивного праздника «Русская зима». Соревнования проводятся для трудящихся-физкультурников и членов профсоюзов.

За два часа до начала соревнований состоится торжественное открытие где любители спорта смогут проявить себя в перетягивании каната дартсе футболе стрельбе из пневматической винтовки. Увеличить
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«Московская лыжня» стартует в 12:00 мск и будет проводиться на дистанциях 650 и 1000 м для детей до 7 лет, 5 км — для юношей и девушек до 18 лет, 10 км — для взрослых участников. Двумя часами ранее состоится торжественное открытие праздника, где любители спорта смогут проявить себя в перетягивании каната, поднятии гири, дартсе, футболе, стрельбе из пневматической винтовки. Для участия в соревнованиях необходимо подать предварительную заявку.

Призеры соревнований по лыжному спорту награждаются дипломами, кубками и медалями, для всех юных участников предусмотрены сладкие призы. Будут также определены победители среди трудовых коллективов и профсоюзов отраслевых организаций.

Спортивный праздник проводит Московская федерация профсоюзов в своем олимпийском учебном центре «Планерная», расположенном в одноименном микрорайоне Химок. Добраться до базы можно автобусами от станции метро «Речной вокзал» либо электричкой от Ленинградского вокзала до станции «Планерная».
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