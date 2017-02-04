Летающий лыжник Крафт одержал победу на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
МОСКВА, 4 фев —
Р-Спорт. Австриец Штефан Крафт выиграл первый старт на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в немецком Оберстдорфе.
По сумме двух прыжков Крафт набрал 439,9 балла. Второе место у немца Андреаса Веллингера (434,8 балла). Замкнул тройку призеров лидер общего зачета Кубка мира поляк Камил Стох (425,4).
Россиянин Дмитрий Васильев стал 16-м (359,7), Евгений Климов — 17-м (358,9), Денис Корнилов — 26-м (316,3).
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