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4 февраля 2017, 21:30 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Летающий лыжник Крафт одержал победу на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Австриец Штефан Крафт выиграл первый старт на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в немецком Оберстдорфе.

По сумме двух прыжков Крафт набрал 439,9 балла. Второе место у немца Андреаса Веллингера (434,8 балла). Замкнул тройку призеров лидер общего зачета Кубка мира поляк Камил Стох (425,4).

Россиянин Дмитрий Васильев стал 16-м (359,7), Евгений Климов — 17-м (358,9), Денис Корнилов — 26-м (316,3).
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