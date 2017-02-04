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4 февраля 2017, 19:01 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Шапюи и Захер стали победителями в ски-кроссе на этапе КM по фристайлу в Фельдберге

МОСКВА, 4 фев — Р-Спорт. Француз Жан-Фредерик Шапюи и немка Хайди Захер стали победителями этапа Кубка мира по фристайлу в немецком Фельдберге в дисциплине ски-кросс.

Следом за Шапюи финишировал канадец Брэди Лемен. Третье место у Алекса Фивы из Швейцарии. Россиянин Семен Денщиков стал 26-м, Игорь Омелин — 38-й, а Кирилл Гладков — 49-й.

В женском финале второе место заняла Фанни Смит из Швейцарии. Третьей стала шведка Сандра Неслунд. Россиянка Анастасия Чирцова — 7-я, Виктория Завадовская — 23-я.
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