Олжас Климин: Мы достойно боролись
Восходящая звезда казахстанского лыжного спорта Олжас Климин рассказал о том, как тяжело досталась победа его команде на Универсиаде-2017.
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Видимо, что-то случилось...
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— Олжас, после индивидуального спринта, оставались ли силы на эту гонку?
— После «индивидуалки» усталость не чувствовал. Я такой гонщик, чем больше стартов, тем лучше себя чувствую. Просто было обидно немножко. Но меня поддержали, сказали, что у тебя ещё будет шанс.
— Спортсмены — суеверный народ. Как вы готовитесь к гонке? Есть
— Я не суеверный. После проигрыша в индивидуальном спринте был очень зол. Я хотел победить. За счёт злости терпел и терпел. Сегодня была не моя погода, свежий снег тормозит меня. Я очень тяжёлый спортсмен. Просто не мог подвести Аню и тренеров, старался изо всех сил.
— Почему вас выбрали в
— Вечером к нам пришёл Владимир Анатольевич Борцов, и сказал мне: «Я верю в тебя. Завтра ты побежишь спринт вместе с Аней». Я не мог его подвести.
— Когда Анна передала вам эстафету, и вы побежали последний круг, о чём вы думали?
— Я ни о чем не думал. Видел финиш и ехал к нему. Мы достойно боролись. Анна была на высоте. Я очень рад, что имел честь с ней бежать. На последнем круге мне просто оставалось доехать до финиша.
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