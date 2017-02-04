Олжас Климин: Мы достойно боролись

— Олжас, после индивидуального спринта, оставались ли силы на эту гонку?

— После «индивидуалки» усталость не чувствовал. Я такой гонщик, чем больше стартов, тем лучше себя чувствую. Просто было обидно немножко. Но меня поддержали, сказали, что у тебя ещё будет шанс.



— Спортсмены — суеверный народ. Как вы готовитесь к гонке? Есть какие-то ритуалы перед стартом?

— Я не суеверный. После проигрыша в индивидуальном спринте был очень зол. Я хотел победить. За счёт злости терпел и терпел. Сегодня была не моя погода, свежий снег тормозит меня. Я очень тяжёлый спортсмен. Просто не мог подвести Аню и тренеров, старался изо всех сил.



— Почему вас выбрали в микст-спринт?

— Вечером к нам пришёл Владимир Анатольевич Борцов, и сказал мне: «Я верю в тебя. Завтра ты побежишь спринт вместе с Аней». Я не мог его подвести.



— Когда Анна передала вам эстафету, и вы побежали последний круг, о чём вы думали?

— Я ни о чем не думал. Видел финиш и ехал к нему. Мы достойно боролись. Анна была на высоте. Я очень рад, что имел честь с ней бежать. На последнем круге мне просто оставалось доехать до финиша.