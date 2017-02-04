Российские «летающие» лыжники — 4-е на смешанном турнире на Универсиаде
Россияне Михаил Максимочкин и Стефания Надымова остановились в шаге от пьедестала на смешанных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина на Всемирной зимней универсиаде в Казахстане.
Победу одержал японский дуэт.
Всемирная зимняя Универсиада.
Прыжки на лыжах с трамплина. Смешанные командные соревнования. К-95
1. Япония (Наоки Накамура, Харука Иваса) — 445,1.
2. Чехия (Честмир Козисек, Марта Крепелкова) — 434,9.
3. Япония (Макс Кога, Юка Кобаяси) — 430,6.
4. Россия (Михаил Максимочкин, Стефания Надымова) — 428,4…
7. Россия (Михаил Назаров, Алёна Сутягина) — 319,1.
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