Немец Ридзек выиграл первый старт на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью

Ридзек, показавший второй результат в прыжках на лыжах с трамплина, стал победителем по итогам двух видов программы (прыжки + гонка на 10 км) со временем 25 минут 12,9 секунды. Вторым стал австриец Марио Зайдль (+20,0, 1-й в прыжках), третье место занял еще один немец Фабиан Риссле (+38,3, 5-й).

Лучший из россиян Эрнест Яхин, будучи 15-м после прыжков, занял в итоге 25-е место (+3.20,6).

Второй старт на этапе КМ в Пхенчхане пройдет в воскресенье, 5 февраля.