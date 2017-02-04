Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28662820/
4 февраля 2017, 16:35 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Немец Ридзек выиграл первый старт на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью

Немец Йоханнес Ридзек выиграл первый старт на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью, который проходит в южнокорейском Пхенчхане.

Ридзек, показавший второй результат в прыжках на лыжах с трамплина, стал победителем по итогам двух видов программы (прыжки + гонка на 10 км) со временем 25 минут 12,9 секунды. Вторым стал австриец Марио Зайдль (+20,0, 1-й в прыжках), третье место занял еще один немец Фабиан Риссле (+38,3, 5-й).

Лучший из россиян Эрнест Яхин, будучи 15-м после прыжков, занял в итоге 25-е место (+3.20,6).

Второй старт на этапе КМ в Пхенчхане пройдет в воскресенье, 5 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
3 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Белорусская Барби: 26-летняя кикбоксерша Екатерина Вандарьева

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя