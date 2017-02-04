Бьорген выиграла скиатлон на открытом чемпионате Норвегии, Седова — шестая
Норвежка Марит Бьорген одержала уверенную победу в скиатлоне на 15 км на открытом чемпионате Норвегии по лыжным гонкам.
Лучшей среди россиянок стала Анастасия Седова, финишировавшая шестой.
Лыжные гонки. Открытый чемпионат Норвегии. Люгна
Женщины. Скиатлон. 15 км
1. Марит Бьорген (Норвегия) — 38.40,7.
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) — +1.21,9.
3. Хайди Венг (Норвегия) — +1.22,0…
6. Анастасия Седова (Россия) — +1.28,3.
7. Полина Кальсина (Россия) — +1.37,9…
9. Юлия Чекалёва (Россия) — +2.37,0.
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