Рыдзек выиграл гонку Гундерсена на этапе КМ по лыжному двоеборью в Пхёнчхане
Немец Йоханнес Рыдзек победил в гонке Гундерсена на этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Пхёнчхане.
Второе и третье места заняли австриец Марио Зайдль и немец Фабиан Риссле соответственно. Россиянин Эрнест Яхин показал 25-й результат.
Лыжное двоеборье. Кубок мира. Восьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея
Гонка Гундерсена. К-125 + 10 км
1. Йоханнес Рыдзек (Германия) — 25.12,9.
2. Марио Зайдль (Австрия) — +20,0.
3. Фабиан Риссле (Германия) — +38,3…
25. Эрнест Яхин (Россия) — +3.20,6.
Нияз Набеев (Россия) — + отставание больше круга.
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