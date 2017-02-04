Рыдзек выиграл гонку Гундерсена на этапе КМ по лыжному двоеборью в Пхёнчхане

Второе и третье места заняли австриец Марио Зайдль и немец Фабиан Риссле соответственно. Россиянин Эрнест Яхин показал 25-й результат.



Лыжное двоеборье. Кубок мира. Восьмой этап. Пхёнчхан, Южная Корея

Гонка Гундерсена. К-125 + 10 км



1. Йоханнес Рыдзек (Германия) — 25.12,9.

2. Марио Зайдль (Австрия) — +20,0.

3. Фабиан Риссле (Германия) — +38,3…

25. Эрнест Яхин (Россия) — +3.20,6.

Нияз Набеев (Россия) — + отставание больше круга.