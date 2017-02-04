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4 февраля 2017, 14:57 | Зимние: Лыжный спорт | БЕЛТА

Белорус Станислав Гладченко занял второе место на этапе КМ по фристайлу

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Станислав Гладченко занял второе место на этапе Кубка мира в американском Дир-Вэлли, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В состязаниях мастеров лыжной акробатики белорус показал результат 11460 балла. Победил китайский спортсмен Ци <span class=error>Гуань</span> Пу у которого 12896 балла. Еще один белорус Максим <span class=error>Густик</span> занял 5-е место (10950 балла). Увеличить
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В состязаниях мастеров лыжной акробатики белорус показал результат 114,60 балла. Победил китайский спортсмен Ци Гуань Пу, у которого 128,96 балла. Еще один белорус Максим Густик занял 5-е место (109,50 балла).

Среди женщин белорусская спортсменка Александра Романовская оказалась на 18-й позиции (57,64 балла). Выиграла этап австралийка Лидия Лассила (95,52 балла), вторая позиция у американки Кайли Маккиннон (95,17 балла), третье место заняла китаянка Сю Мень Тао (92,35 балла).

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