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4 февраля 2017, 14:23 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Ковальчик воздержится от заявлений до решений по допинг-скандалам в лыжном спорте

Двукратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках полька Юстина Ковальчик заявила, что считает лучшим выходом воздержаться от комментариев до принятия официальных решений по допинг-скандалам в ее виде спорта.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) 23 декабря по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена временно отстранила от международных соревнований участников Олимпийских игр в Сочи россиян Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. Также в лыжном спорте активно обсуждается ситуация вокруг норвежки Терезы Йохауг, сдавшей положительный допинг-тест на клостебол. Утверждалось, что вещество попало в организм спортсменки через защитный бальзам для губ. Проба Б Йохауг также дала положительный результат.

«Я думаю, что нужно дождаться решения по этой ситуации и уже после этого комментировать. Для меня куда важнее сейчас подготовка к чемпионату мира, и я думаю только об этом», — сказала Ковальчик корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Ранее Ковальчик сообщила «Р-Спорт», что будет в Сочи готовиться к чемпионату мира по лыжным видам спорта, который стартует 22 февраля в финском Лахти.
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