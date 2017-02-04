Крамер: Легков знает, и мы знаем, что он чист и не делал ничего запрещённого
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о психологическом состоянии олимпийского чемпиона Игр 2014 года в Сочи Александра Легкова, отстранённого от соревнований по подозрению в употреблении допинга.
«Саша очень устал от всего этого. Он сказал мне, что для него это психологический террор. Он знает, и мы знаем, что он абсолютно чист и не делал ничего запрещённого», — приводит слова Крамера NRK.
FIS 23 декабря по результатам доклада независимой комиссии ВАДА отстранила шесть российских лыжников: Легкова, Белова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова.
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