Крамер: Легков знает, и мы знаем, что он чист и не делал ничего запрещённого

«Саша очень устал от всего этого. Он сказал мне, что для него это психологический террор. Он знает, и мы знаем, что он абсолютно чист и не делал ничего запрещённого», — приводит слова Крамера NRK.



FIS 23 декабря по результатам доклада независимой комиссии ВАДА отстранила шесть российских лыжников: Легкова, Белова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова.