Второе место занял норвежец Даниэль Стох, а третьим стал ещё один представитель Норвегии Матиас Рундгрен, опередивший на финише россиянина Константина Главатских.



Лыжные гонки. Кубок мира. Девятый этап. Пхёнчхан, Южная Корея

Мужчины. Скиатлон, 30 км



1. Пётр Седов (Россия) — 1:18.49,6.

2. Даниэль Стох (Норвегия) — +22,5.

3. Матиас Рундгрен (Норвегия) — +42,1.

4. Константин Главатских (Россия) — +42,1…

7. Александр Уткин (Россия) — +49,0…

12. Алексей Виценко (Россия) — +2.05,0…

15. Рауль Шакирзянов (Россия) — +3.00,1…

25. Илья Семиков (Россия) — +6.54,5.