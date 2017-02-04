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4 февраля 2017, 12:45 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Седов выиграл скиатлон на этапе КМ в Пхёнчхане, Главатских — четвёртый

Россиянин Пётр Седов победил в скиатлоне на 30 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Пхёнчхане.

Второе место занял норвежец Даниэль Стох, а третьим стал ещё один представитель Норвегии Матиас Рундгрен, опередивший на финише россиянина Константина Главатских.

Лыжные гонки. Кубок мира. Девятый этап. Пхёнчхан, Южная Корея
Мужчины. Скиатлон, 30 км

1. Пётр Седов (Россия) — 1:18.49,6.
2. Даниэль Стох (Норвегия) — +22,5.
3. Матиас Рундгрен (Норвегия) — +42,1.
4. Константин Главатских (Россия) — +42,1…
7. Александр Уткин (Россия) — +49,0…
12. Алексей Виценко (Россия) — +2.05,0…
15. Рауль Шакирзянов (Россия) — +3.00,1…
25. Илья Семиков (Россия) — +6.54,5.
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