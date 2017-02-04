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4 февраля 2017, 12:43 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Устюгов: Отстранённые российские лыжники будут злыми и голодными на ЧМ в Лахти

Российский лыжник Сергей Устюгов, ставший вторым в спринте свободным стилем на открытом чемпионате Норвегии, заявил, что надеется на выступление отстранённых партнёров по команде на чемпионате мира в Лахти.

«Ребята тренируются и готовятся к чемпионату мира. Надеюсь, мы увидим их в Лахти. Они будут злые и голодные», — приводит слова Устюгова NRK.

FIS 23 декабря по результатам доклада независимой комиссии ВАДА отстранила шесть российских лыжников: Легкова, Белова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова.
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