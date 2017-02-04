Устюгов: Отстранённые российские лыжники будут злыми и голодными на ЧМ в Лахти

«Ребята тренируются и готовятся к чемпионату мира. Надеюсь, мы увидим их в Лахти. Они будут злые и голодные», — приводит слова Устюгова NRK.



FIS 23 декабря по результатам доклада независимой комиссии ВАДА отстранила шесть российских лыжников: Легкова, Белова, Евгению Шаповалову, Юлию Иванову, Максима Вылегжанина и Алексея Петухова.