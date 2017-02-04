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4 февраля 2017, 12:42 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Андриенко — 5-й на всемирной зимней Универсиаде в Алма-Ате в гигантском слаломе

Итальянец Джулио Боска победил в гигантском слаломе на всемирной зимней Универсиаде в Алма-Ате.

Лучшим из россиян стал Александр Андриенко, показавший пятый результат.

Всемирная зимняя Универсиада. Алма-Ата, Казахстан
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом

1. Джулио Боска (Италия) — 2.12,77.
2. Жоэль Мюллер (Швейцария) — 2.12,99.
3. Седрик Ногер (Швейцария) — 2.13,39…
5. Александр Андриенко (Россия) — 2.14,12.
6. Евгений Пясик (Россия) — 2.14,15.
7. Семён Ефимов (Россия) — 2.14,38…
37. Геннадий Свитков (Россия) — 2.19,41.
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