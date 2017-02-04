Андриенко — 5-й на всемирной зимней Универсиаде в Алма-Ате в гигантском слаломе
Итальянец Джулио Боска победил в гигантском слаломе на всемирной зимней Универсиаде в
Алма-Ате.
Лучшим из россиян стал Александр Андриенко, показавший пятый результат.
Всемирная зимняя Универсиада.
Горнолыжный спорт. Гигантский слалом
1. Джулио Боска (Италия) — 2.12,77.
2. Жоэль Мюллер (Швейцария) — 2.12,99.
3. Седрик Ногер (Швейцария) — 2.13,39…
5. Александр Андриенко (Россия) — 2.14,12.
6. Евгений Пясик (Россия) — 2.14,15.
7. Семён Ефимов (Россия) — 2.14,38…
37. Геннадий Свитков (Россия) — 2.19,41.
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