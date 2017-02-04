Крюков выступит с Мальцевым в командном спринте на этапе КМ в Пхенчхане
Олимпийский чемпион в лыжных гонках россиянин Никита Крюков побежит командный спринт на этапе Кубка мира в Пхенчхане с Артемом Мальцевым.
Соревнования в командном спринте пройдут на олимпийской трассе в воскресенье.
В еще одной команде от сборной России выступят победитель и призер спринта на южнокорейском этапе Кубка мира соответственно Глеб Ретивых и Андрей Парфенов.
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