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4 февраля 2017, 11:50 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Крюков выступит с Мальцевым в командном спринте на этапе КМ в Пхенчхане

Олимпийский чемпион в лыжных гонках россиянин Никита Крюков побежит командный спринт на этапе Кубка мира в Пхенчхане с Артемом Мальцевым.

Соревнования в командном спринте пройдут на олимпийской трассе в воскресенье.

В еще одной команде от сборной России выступят победитель и призер спринта на южнокорейском этапе Кубка мира соответственно Глеб Ретивых и Андрей Парфенов.
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