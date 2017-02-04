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4 февраля 2017, 11:41 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Никитин стал третьим в лыжной акробатике на этапе КМ по фристайлу в США

Китаец Ци Гуанпю победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в Дир-Вэлли.

Вторым стал белорус Станислав Гладченко, а замкнул тройку призёров россиянин Станислав Никитин.

Среди женщин первенствовала австралийка Лидия Лассила, а россиянка Любовь Никитина остановилась в шаге от пьедестала.

Фристайл. Этап Кубка мира. Дир-Вэлли, США

Мужчины. Акробатика
1. Ци Гуанпю (Китай) — 128,96.
2. Станислав Гладченко (Беларусь) — 114,60.
3. Станислав Никитин (Россия) — 114,60…
10. Максим Буров (Россия) — 74,34.

Женщины. Акробатика
1. Лидия Лассила (Австралия) — 95,52.
2. Кили Маккинон (США) — 95,17.
3. Сю Ментао (Китай) — 92,35.
4. Любовь Никитина (Россия) — 89,88…
8. Кристина Спиридонова (Россия) — 62,39…
11. Александра Орлова (Россия) — 42,52.
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