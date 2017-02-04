Никитин стал третьим в лыжной акробатике на этапе КМ по фристайлу в США

Вторым стал белорус Станислав Гладченко, а замкнул тройку призёров россиянин Станислав Никитин.



Среди женщин первенствовала австралийка Лидия Лассила, а россиянка Любовь Никитина остановилась в шаге от пьедестала.



Фристайл. Этап Кубка мира. Дир-Вэлли, США



Мужчины. Акробатика

1. Ци Гуанпю (Китай) — 128,96.

2. Станислав Гладченко (Беларусь) — 114,60.

3. Станислав Никитин (Россия) — 114,60…

10. Максим Буров (Россия) — 74,34.



Женщины. Акробатика

1. Лидия Лассила (Австралия) — 95,52.

2. Кили Маккинон (США) — 95,17.

3. Сю Ментао (Китай) — 92,35.

4. Любовь Никитина (Россия) — 89,88…

8. Кристина Спиридонова (Россия) — 62,39…

11. Александра Орлова (Россия) — 42,52.