Никитин стал третьим в лыжной акробатике на этапе КМ по фристайлу в США
Китаец Ци Гуанпю победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира по фристайлу в
Дир-Вэлли.
Вторым стал белорус Станислав Гладченко, а замкнул тройку призёров россиянин Станислав Никитин.
Среди женщин первенствовала австралийка Лидия Лассила, а россиянка Любовь Никитина остановилась в шаге от пьедестала.
Фристайл. Этап Кубка мира.
Мужчины. Акробатика
1. Ци Гуанпю (Китай) — 128,96.
2. Станислав Гладченко (Беларусь) — 114,60.
3. Станислав Никитин (Россия) — 114,60…
10. Максим Буров (Россия) — 74,34.
Женщины. Акробатика
1. Лидия Лассила (Австралия) — 95,52.
2. Кили Маккинон (США) — 95,17.
3. Сю Ментао (Китай) — 92,35.
4. Любовь Никитина (Россия) — 89,88…
8. Кристина Спиридонова (Россия) — 62,39…
11. Александра Орлова (Россия) — 42,52.
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