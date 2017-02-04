Казахстанские лыжники завоевали «золото» Универсиады-2017 в Алматы
В Алматы на зимней Универсиаде-2017 прошли состязания лыжников в смешанном командном спринте, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Лучший результат показала казахстанская команда в составе Анны Шевченко и Олжаса Климина, далее расположились французы и россияне.
Другой тандем наших лыжников — Ольга Мандрика и Олжас Климин финишировали шестыми.
Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Лыжные гонки. Смешанный командный спринт.
1. Казахстан (Анна Шевченко, Олжас Климин) — 18:23.48
2. Франция 2 — +5.19
3. Россия — +6.02.
6. Казахстан 2 (Ольга Мандрика, Сергей Малышев) — +48.24.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter