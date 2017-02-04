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4 февраля 2017, 11:39 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Казахстанские лыжники завоевали «золото» Универсиады-2017 в Алматы

В Алматы на зимней Универсиаде-2017 прошли состязания лыжников в смешанном командном спринте, сообщает Sports.kz.

В <span class=error>Алматы</span> на зимней Универсиаде-2017 прошли состязания лыжников в смешанном командном спринте сообщает Sports.kz. Увеличить
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Лучший результат показала казахстанская команда в составе Анны Шевченко и Олжаса Климина, далее расположились французы и россияне.

Другой тандем наших лыжников — Ольга Мандрика и Олжас Климин финишировали шестыми.

Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Лыжные гонки. Смешанный командный спринт.

1. Казахстан (Анна Шевченко, Олжас Климин) — 18:23.48
2. Франция 2 — +5.19
3. Россия — +6.02.

6. Казахстан 2 (Ольга Мандрика, Сергей Малышев) — +48.24.

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