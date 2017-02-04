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4 февраля 2017, 11:19 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Польская лыжница Юстина Ковальчик выиграла скиатлон на этапе Кубка мира в Пхенчхане

Полька Юстина Ковальчик победила в скиатлоне на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в южнокорейском Пхенчхане.

В субботу Ковальчик, двукратная олимпийская чемпионка, преодолела 15-километровую дистанцию (7,5 км классическим ходом и 7,5 км свободным стилем) за 43 минуты 54,7 секунды. Второе место заняла американка Элизабет Стивен (+56 секунд). Тройку призеров замкнула японка Масако Исида (+1 минута 14,8 секунды).

Лучшая из россиянок Анна Медведева стала шестой (+1.29,3).
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