Вечканов победил в скиатлоне на юниорском ЧМ по лыжным гонкам в США
Россиянин Владислав Вечканов стал победителем скиатлона на 20 км на чемпионате мира по лыжным гонкам среди молодёжи и юниоров в
Парк-Сити.
Таким образом, 19-летний спортсмен завоевал второе золото соревнований.
Среди женщин в скиатлоне первенствовала норвежка Марта Йохансен.
Лыжные гонки. Первенство мира среди молодёжи и юниоров.
Юниоры. Скиатлон. 20 км
1. Владислав Вечканов (Россия) — 49.40,5.
2. Томас Ларсен — (Норвегия) — +1,9.
3. Харальд Амундсен (Норвегия) — + 2,2.
4. Егор Казаринов (Россия) — + 9,4…
7. Кирилл Киливнюк (Россия) — + 48,6…
15. Ярослав Рыбочкин (Россия) — + 1.47,3.
Юниорки. Скиатлон. 10 км
1. Марта Йохансен (Норвегия) — 27.17,3.
2. Эбба Андерссон (Швеция) — + 6,6.
3. Катарина Огден (США) — + 10,4…
9. Мария Истомина (Россия) — + 1.38,7…
16. Анна Жеребятева (Россия) — + 1.55,1…
21. Лидия Дуркина (Россия) — + 2.13,7…
44. Наталья Смирнова (Россия) — + 6.15,3.
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