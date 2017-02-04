Лыжник Устюгов стал вторым в спринте на открытом чемпионате Норвегии

Одна из сильнейших могулисток планеты казахстанка Юлия Галышева подтвердила свой высокий класс, завоевав на Зимней Универсиаде в Алматы сразу две награды высшей пробы. Вслед за победой в индивидуальной программе наша соотечественница оформила чемпионство в параллельном могуле, в третий раз в своей карьере взойдя на высшую ступень пьедестала почета на Универсиадах.