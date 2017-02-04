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4 февраля 2017, 2:24 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Лыжник Устюгов стал вторым в спринте на открытом чемпионате Норвегии

Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в спринте свободным ходом на открытом чемпионате Норвегии, уступив только Йоханнесу Клэбо.

Третьим стал Эйрик Брандсдаль, по фотофинишу выиграв у Ховарда Солоса Таугбола. Шестым финишировал Петтер Нортуг.

У женщин первенствовала Майкен Касперсен Фалла, обыгравшая Хейди Венг и Катрин Харсем. Четвёртое и пятое места заняли россиянки Наталья Матвеева и Юлия Белорукова.

Квалификацию также прошли россияне Наталья Непряева и Антон Гафаров, но они не смогли преодолеть стадию четвертьфинала.

Лыжные гонки. Открытый чемпионат Норвегии. Люгна, Норвегия
Спринт, свободный стиль
Женщины

1. Майкен Касперсен Фалла — 3.06,3
2. Хайди Венг — отставание 1,6
3. Катрин Харсем — +1,8
4. Наталья Матвеева (Россия) — +2,0
5. Юлия Белорукова (Россия) — +5,6
6. Марта Кристофферсен — +9,0…
14. Наталья Непряева (Россия)

Мужчины

1. Йоханнес Клэбо — 2.54,6
2. Сергей Устюгов (Россия) — +0,3
3. Эйрик Брансдал — +0,4
4. Ховард Сулос Таугбол — +0,5
5. Синдре Бьорнестад Скар — +1,9
6. Петтер Нортуг — +13,3…
16. Антон Гафаров (Россия).
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