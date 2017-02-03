Галышева: Это будут пока первые две медали, которые я повешу на стенку

Отвечая на вопросы корреспондента республиканского интернет-портала Sports.kz, Юлия Галышева рассказала о победе на Играх в Алматы и поблагодарила болельщиков за поддержку.



— Юлия, если сравнивать с днем вчерашним, сегодня было сложнее?

— Да, было труднее, поскольку вчера уже прошли старты, и мы подустали немного. Вдобавок еще испортилась погода, что также создало определенные сложности.



— Была плохая видимость?

— Перед заездами была легкая задержка у женщин. Когда погодные условия улучшились, быстренько стали всех запускать, и хорошо, что к тому моменту туман рассеялся, но видимость все равно была не такая хорошая, как вчера.



— Непростые погодные условия преследуют Вас уже не первую Универсиаду. Насколько известно, в 2015 году на Играх в Испании у Вас также возникли подобные сложности.

— В Испании был очень сильный ветер. Настолько, что буквально за минуту замело всю трассу…



— Как Вам поддержка болельщиков?

— Поддержка потрясающая. Мы не ожидали, что придет столько людей. Вчера их было особенно много, потому что стояло солнце, и любителям спорта было интересно посмотреть наш вид спорта. Нас поддерживали, болели за нас. Выходя на старт, мы отлично слышали, как они кричали «Ал?а ?аза?стан!». На всю гору было их слышно, и спасибо, что пришли и разделили с нами этот соревновательный день.



— У Вас за плечами огромный опыт выступлений на самых престижных международных состязаниях, но, все же, было ли у Вас волнение перед выходом на старт на домашней Универсиаде?

— Волнение было только сегодня. Наверное, — в том числе, и из-за плохой видимости. Вместе с тем, параллельный могул — это то, что захватывает дух, просыпается спортивный азарт. Ты думаешь о себе и о сопернике — кто проедет лучше, быстрее. Поэтому сегодня небольшое волнение присутствовало, а на индивидуальной программе я была спокойна.



— Что скажете об уровне конкуренции на Универсиаде в Алматы?

— Конкуренция была достаточно высокая, как и два года назад в Испании. У меня были очень достойные соперники.



— В чем секрет настолько успешного выступления казахстанских фристайлеров на нынешней Универсиаде?

— На самом деле, никакого секрета нет. Это просто тренировки, наработка опыта и, конечно, спасибо тренерам, которые готовили нас к этим соревнованиям.



— Могул — это все еще нечто новое для казахстанских любителей спорта. С Вашей точки зрения, вместе с Вашими значительными успехами на международной спортивной арене повысился ли интерес среди отечественных болельщиков к этим спортивным дисциплинам?

— Это еще началось с Азиатских Игр 2011 года. Нас заметили, увидели, как этот вид спорта смотрится вживую. Начали появляется фанаты фристайла. В этот раз в Алматы мы видели на соревнованиях людей, которые приходили еще на Азиаду. Мы хорошо помним их еще с тех пор, часто переписываемся, созваниваемся. Большое им спасибо. Считаю, могул приобрел большой опыт и стремительно развивается в Казахстане.



— Медаль, выигранная в родных стенах, наверное, будет особенно дорога для Вас?

— Безусловно, это значимое достижение для меня и большая заслуга. Возможно, это будут пока первые две медали, которые я повешу на стенку.



— Как Вам, в целом, Универсиада в Алматы?

— Организация на самом высшем уровне. Трасса в Алматы ничем не отличается от тех, которые мы видим, участвуя на таких международных соревнованиях, как этапы Кубка Мира, чемпионаты Мира.



— Собираетесь ли Вы посетить какие-то соревнования в других видах спорта на Универсиаде в Алматы?

— Сначала мы хотим посетить Атлетическую деревню, поскольку мы там еще ни разу не были с тех пор, как приехали с Канады. Хотим отправится туда, погулять по ней, посмотреть, — говорят, что там есть музеи. К сожалению, посмотреть что-то еще, скорее всего, не получится, потому что времени свободного очень мало. Нам теперь остается постирать вещи и готовиться к следующей поезде.



— Насколько мне известно, следующие соревнования, в которых Вы примете участие, состоятся в Корее?

— Да, 6-го числа мы вылетаем в Корею, где пройдет Олимпиада в 2018 году, на тестовые соревнования.



— В числе ключевых международных стартов значатся также и предстоящие Зимние Азиатские Игры, которые состоятся в Японии.

— На данный момент еще неизвестно, буду ли я принимать в них участие. Там точно будет Дмитрий Рейхерд. Мое участие в Азиаде зависит от того, удастся ли мне попасть на финал Кубка Мира в Китае.



— Несколько слов болельщикам, которые в эти дни испытывают чувство гордости, благодаря Вашим успехам.

— Скажу, чтобы они верили в нас, никогда не теряли надежду! Мы будем стараться, спасибо, что более за нас!