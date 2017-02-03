Горнолыжница Романова из-за травмы не вошла в состав сборной России на ЧМ-2017

Чемпионат мира пройдет с 6 по 19 февраля. Романова, которая должна была выступить на мировом первенстве, получила повреждение на Кубке Азии в Южной Корее.

В состав сборной России на чемпионат мира вошли девять человек: Александр Хорошилов, Павел Трихичев, Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Семен Ефимов, Ксения Алопина, Александра Прокопьева, Екатерина Ткаченко и Кристина Крюкова.