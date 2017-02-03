Ретивых заявил, что одержал первую победу в карьере на КМ не в лучшем самочувствии
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 3 фев —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский лыжник Глеб Ретивых заявил, что свою первую победу в карьере на этапе Кубке мира он одержал, несмотря на не самое лучшее самочувствие.
Ретивых в пятницу победил в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея), преодолев 1,5 километра за 3 минуты 30,79 секунды. Вторым стал норвежец Сондре Турволь Фоссли (+0,30 секунды). Третье место у еще одного россиянина Андрея Парфенова (+0,73).
«Это моя первая победа на этапах Кубка мира, я даже никогда до этого не был на подиуме, — сказал Ретивых корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Понимаю, что здесь не все сильнейшие, но почувствовать, прочувствовать эту трассу за год до Олимпиады, это стоит того. Самочувствие было сегодня не очень,
«В финале поменял лыжню, это оправдало себя, дало свой результат. На подъеме не отстал, в финале дотерпел, хотя думал, что Турволь, как хороший финишер, может опередить меня, но я был сильнее», — добавил Ретивых.
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