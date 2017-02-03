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3 февраля 2017, 16:01 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Ретивых заявил, что одержал первую победу в карьере на КМ не в лучшем самочувствии

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 3 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский лыжник Глеб Ретивых заявил, что свою первую победу в карьере на этапе Кубке мира он одержал, несмотря на не самое лучшее самочувствие.

Ретивых в пятницу победил в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея), преодолев 1,5 километра за 3 минуты 30,79 секунды. Вторым стал норвежец Сондре Турволь Фоссли (+0,30 секунды). Третье место у еще одного россиянина Андрея Парфенова (+0,73).

«Это моя первая победа на этапах Кубка мира, я даже никогда до этого не был на подиуме, — сказал Ретивых корреспонденту агентства “Р-Спорт”. — Понимаю, что здесь не все сильнейшие, но почувствовать, прочувствовать эту трассу за год до Олимпиады, это стоит того. Самочувствие было сегодня не очень, все-таки прилетели мы только вчера. Не знаю, авантюра это была или нет, но я терпел сегодня с каждого старта».

«В финале поменял лыжню, это оправдало себя, дало свой результат. На подъеме не отстал, в финале дотерпел, хотя думал, что Турволь, как хороший финишер, может опередить меня, но я был сильнее», — добавил Ретивых.
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