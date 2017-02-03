CAS принял апелляции лыжников Легкова и Белова на отстранение от соревнований

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25 января антидопинговая комиссия FIS оставила в силе временное отстранение олимпийского чемпиона Сочи Легкова и Белова на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Адвокат спортсменов настаивает на том, что представленные комиссией улики не доказывают вину спортсменов, поскольку содержат много противоречивой информации.