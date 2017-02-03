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3 февраля 2017, 15:13 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Словенская лыжница Лампич победила в спринте на этапе КМ в Южной Корее

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 3 фев — Р-Спорт. Словенская лыжница Анамария Лампич победила в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея).

Словенка в пятничном финале преодолела 1,4 километра за 3 минуты 41,97 секунды. Второй стала норвежка Силье Эйре Слинд (+1,6 секунды). Третье место у американки Иды Сарджент (+1,79).

Россиянка Алиса Жамбалова заняла пятое место (+4,24).
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