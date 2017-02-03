Словенская лыжница Лампич победила в спринте на этапе КМ в Южной Корее
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 3 фев —
Р-Спорт. Словенская лыжница Анамария Лампич победила в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея).
Словенка в пятничном финале преодолела 1,4 километра за 3 минуты 41,97 секунды. Второй стала норвежка Силье Эйре Слинд (+1,6 секунды). Третье место у американки Иды Сарджент (+1,79).
Россиянка Алиса Жамбалова заняла пятое место (+4,24).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter