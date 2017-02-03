Российский лыжник Ретивых выиграл спринт на этапе Кубка мира в Пхенчхане

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Второе место занял норвежец Сондре Турволл Фоссли (отставание 0,3 секунды), третьим финишировал еще один россиянин Андрей Парфенов (+0,73). Александр Панжинский, занявший первое место в квалификации, финишировал пятым.

Этап Кубка мира в Пхенчхане, где в следующем году пройдет зимняя Олимпиада, завершится 5 февраля.