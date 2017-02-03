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3 февраля 2017, 14:53 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Российский лыжник Ретивых выиграл спринт на этапе Кубка мира в Пхенчхане

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянин Глеб Ретивых занял первое место в спринтерской гонке классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в южнокорейском Пхенчхане. Спортсмен показал результат 3 минуты 30,87 секунды.

Третьим финишировал еще один россиянин Андрей Парфенов. Увеличить
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Второе место занял норвежец Сондре Турволл Фоссли (отставание 0,3 секунды), третьим финишировал еще один россиянин Андрей Парфенов (+0,73). Александр Панжинский, занявший первое место в квалификации, финишировал пятым.

Этап Кубка мира в Пхенчхане, где в следующем году пройдет зимняя Олимпиада, завершится 5 февраля.
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ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 3 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский лыжник Глеб Ретивых заявил, что свою первую победу в карьере на этапе Кубке мира он одержал, несмотря на не самое лучшее самочувствие.
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