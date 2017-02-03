Двоеборец Борисов занял 8-е место на зимней Универсиаде — 2017 в масс-старте
В
Алма-Ате (Казахстан) продолжается зимняя Универсиада.
В соревнованиях двоеборцев в
Зимняя Универсиада.
1. Адам Числар (Польша) — 242,2.
2. Тобиас Симон (Германия) — 240,4.
3. Го Сонеара (Япония) — 233,2…
8. Тимофей Борисов (Россия) — 209,8…
14. Максим Кипин (Россия) — 177,3.
15. Никита Окс (Россия) — 171,7…
17. Александр Овсянников (Россия) — 161,5.
18. Дмитрий Гельвиг (Россия) — 152,8.
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