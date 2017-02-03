Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28652760/
3 февраля 2017, 14:13 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Двоеборец Борисов занял 8-е место на зимней Универсиаде — 2017 в масс-старте

В Алма-Ате (Казахстан) продолжается зимняя Универсиада.

В соревнованиях двоеборцев в масс-старте победил поляк Адам Числар. Лучший из россиян, Тимофей Борисов, занял восьмое место.

Зимняя Универсиада. Алма-Ата. Лыжное двоеборье
Масс-старт. 10 км + К-95
1. Адам Числар (Польша) — 242,2.
2. Тобиас Симон (Германия) — 240,4.
3. Го Сонеара (Япония) — 233,2…
8. Тимофей Борисов (Россия) — 209,8…
14. Максим Кипин (Россия) — 177,3.
15. Никита Окс (Россия) — 171,7…
17. Александр Овсянников (Россия) — 161,5.
18. Дмитрий Гельвиг (Россия) — 152,8.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Галышева и Рейхерд прокомментировали триумфальное выступление на Универсиаде в Алматы

Казахстанские фристайлеры Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд и Павел Колмаков прокомментировали итоги соревнований в параллельном могуле на зимней Универсиаде-2017 в Алматы, сообщает Vesti.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
17 января

"Манчестер Сити" готов приобрести Месси. Сумма поражает!

Хет-трик Малкина - магия хоккея! Смотрите видео

Разведка США: Путин отомстил за допинговый скандал в России