Галышева и Рейхерд прокомментировали триумфальное выступление на Универсиаде в Алматы

«Получить второе “золото” очень приятно, тем более мы взяли его и в женском и мужском зачете. Мы выиграли все дисциплины, которые могли. Взяли две “бронзы” и это престижно. Я счастлива, спасибо всем, кто помог мне завоевать третье “золото” на Универсиадах. Я отношу эти награды к числу самых ценных в моей карьере», — отметила обладательница двух золотых медалей Юлия Галышева.

«Я очень рад, несмотря на все сложности и плохую погоду удалось провести соревнования. Медали очень ценны для меня, ведь заработал я их дома — в Казахстане. Все получилось замечательно, большое спасибо всем», — подчеркнул двукратный победитель алматинской Универсиады-2017 среди мужчин Дмитрий Рейхерд.

«Сегодняшним днем я недоволен. Мог бы выступить лучше. Но мы старались, выступали ради страны, ради близких. Теперь буду готовиться к следующей Универсиаде, где попытаюсь выиграть», — поделился обладатель двух бронзовых медалей Павел Колмаков.

Напомним, Дмитрий Рейхерд и Юлия Галышева сделали по «золотому» дублю, выиграв в обоих дисциплинах фристайла. А Павел Колмаков дважды стал бронзовым призером соревнований.

На данный момент в общекомандном медальном зачете Казахстан занимает второе место.