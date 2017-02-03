Казахстанцы не пробились в финалы спринта на этапе Кубка мира в Пхёнчхане
В южнокорейском Пхёнчхане стартовал очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает Sports.kz.
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Казахстанцы Николай Чеботько, Евгений Величко и Денис Волотка приняли участие в квалификации индивидуального спринта классическим стилем.
По итогам отборочного заезда никому из наших лыжников не удалось пройти в число 30 участников финалов. Чеботько завершил гонку 34-м, Величко — 43-м, а Волотка стал 47-м.
Старт финалов спринта запланирован на 16:30.
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