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3 февраля 2017, 12:39 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Казахстанцы не пробились в финалы спринта на этапе Кубка мира в Пхёнчхане

В южнокорейском Пхёнчхане стартовал очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает Sports.kz.

В южнокорейском Пхёнчхане стартовал очередной этап Кубка мира по лыжным гонкам сообщает Sports.kz. Увеличить
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Казахстанцы Николай Чеботько, Евгений Величко и Денис Волотка приняли участие в квалификации индивидуального спринта классическим стилем.

По итогам отборочного заезда никому из наших лыжников не удалось пройти в число 30 участников финалов. Чеботько завершил гонку 34-м, Величко — 43-м, а Волотка стал 47-м.

Старт финалов спринта запланирован на 16:30.

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