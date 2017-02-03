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3 февраля 2017, 12:30 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Россияне Шимбуев и Безгодова завоевали серебро Универсиады в параллельном могуле

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские фристайлисты Сергей Шимбуев и Елизавета Безгодова завоевали серебряные медали в параллельном могуле на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

<em>МОСКВА 3 февраля. /ТАСС/. </em>Российские фристайлисты Сергей Шимбуев и Елизавета <span class=error>Безгодова</span> завоевали серебряные медали в параллельном <span class=error>могуле</span> на Универсиаде которая проходит в <nobr>Алма-Ате.</nobr> Увеличить
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Шимбуев в финальном заезде уступил Дмитрию Рейкхерду из Казахстана. В малом финале другой казахский спортсмен Павел Колмаков опередил россиянина Евгения Гедровича и завоевал бронзу.

Елизавета Безгодова в заезде за золото проиграла хозяйке соревнований Юлии Галышевой. Третьей стала австрийка Катарина Рамзауэр.

Универсиада завершится 8 февраля.
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