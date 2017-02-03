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3 февраля 2017, 12:10 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Российские двоеборцы стали 10-ми в эстафете на молодёжном первенстве мира

В Парк-Сити (США) продолжается молодёжное и юниорское первенство мира по лыжным видам спорта.

В эстафете в соревнованиях лыжных двоеборцев победили австрийцы. Россияне Сергей Овтин, Иван Коноплёв, Константин Абрамов и Виталий Иванов заняли 10-е место.

Лыжные виды спорта. Молодёжное и юниорское первенство мира. Парк-Сити
Лыжное двоеборье. Эстафета
1. Австрия — 46.17,4.
2. Франция — +9,7.
3. Чехия — +15,3…
10. Россия (Сергей Овтин, Иван Коноплёв, Константин Абрамов, Виталий Иванов) — +4.00,3.
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