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3 февраля 2017, 12:07 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Рейхерд принес Казахстану «золото» Универсиады-2017 в параллельном могуле

Фристайлист из Казахстана Дмитрий Рейхерд завоевал золотую медаль зимней Универсиады в Алматы в дисциплине «параллельный могул», сообщает Sports.kz.

Фристайлист из Казахстана Дмитрий <span class=error>Рейхерд</span> завоевал золотую медаль зимней Универсиады в <span class=error>Алматы</span> в дисциплине параллельный <span class=error>могул</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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В финальном противостоянии Дмитрий одержал победу над соперником из России Сергеем Шимбуевым — 13:12.

Ранее «золото» в параллельной дисциплине Казахстану принесла Юлия Галышева, а бронзовой награды удостоился Павел Колмаков.

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