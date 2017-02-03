Рейхерд принес Казахстану «золото» Универсиады-2017 в параллельном могуле
Фристайлист из Казахстана Дмитрий Рейхерд завоевал золотую медаль зимней Универсиады в Алматы в дисциплине «параллельный могул», сообщает Sports.kz.
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В финальном противостоянии Дмитрий одержал победу над соперником из России Сергеем Шимбуевым — 13:12.
Ранее «золото» в параллельной дисциплине Казахстану принесла Юлия Галышева, а бронзовой награды удостоился Павел Колмаков.
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