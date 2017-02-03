Лыжники Ди Чента и Черноусов выступят на Всемирных военных играх в Сочи

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Зимние Всемирные военные игры — мультиспортивные соревнования среди спортсменов-военнослужащих, которые проходят один раз в четыре года и призваны объединить вооруженные силы различных стран с помощью спорта. Игры пройдут с 22 по 28 февраля.

«В числе участников будут Коростелева, Черноусов и итальянец Ди Чента», — сказал Панкратов.

Черноусов является бронзовым призером Олимпиады в Сочи, Коростелева — призером Игр 2010 года в Ванкувере, 44-летний Ди Чента — двукратным олимпийским чемпионом 2006 года.