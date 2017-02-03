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3 февраля 2017, 12:03 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Могулистка Галышева оформила «золотой дубль» Универсиады-2017

Казахстанка Юлия Галышева стала чемпионкой Универсиады-2017 в параллельном могуле, сообщает Sports.kz.

<span class=error>Казахстанка</span> Юлия <span class=error>Галышева</span> стала чемпионкой Универсиады-2017 в параллельном <span class=error>могуле</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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В борьбе за «золото» Юлия обошла россиянку Елизавету Безгодову — 17:8.

Бронзовой призеркой стала Катарина Рамзауэр из Австрии.

Напомним, что вчера Галышева выиграла золотую медаль в одиночном могуле.

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