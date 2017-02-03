Могулистка Галышева оформила «золотой дубль» Универсиады-2017
Казахстанка Юлия Галышева стала чемпионкой Универсиады-2017 в параллельном могуле, сообщает Sports.kz.
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В борьбе за «золото» Юлия обошла россиянку Елизавету Безгодову — 17:8.
Бронзовой призеркой стала Катарина Рамзауэр из Австрии.
Напомним, что вчера Галышева выиграла золотую медаль в одиночном могуле.
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