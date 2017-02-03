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3 февраля 2017, 11:57 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на скиатлон на КМ в Пхенчхане

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 3 фев — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Тренерский штаб сборной России определился с составом на скиатлон на этап Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Южной Корее.

В Пхенчхане в скиатлоне выступят Александр Уткин, Петр Седов, Рауль Шакирзянов, Илья Семиков, Константин Главатских, Алексей Виценко. В женском скиатлоне стартуют Дарья Веденина, Алиса Жамбалова, Елена Соболева, Ольга Царева, Анна Медведева, Полина Ковалева.

Соревнования в скиатлоне пройдут 4 декабря.
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