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3 февраля 2017, 11:43 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Галышева пробилась в финал параллельного могула Универсиады-2017

Казахстанка Юлия Галышева вышла в финал соревнований параллельного могула зимней Универсиады-2017 в Алматы, сообщает Sports.kz.

<span class=error>Казахстанка</span> Юлия <span class=error>Галышева</span> вышла в финал соревнований параллельного <span class=error>могула</span> зимней Универсиады-2017 в <span class=error>Алматы</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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В четвертьфинале Юлия оказалась сильнее россиянки Антонины Дяткиной — 22:3, в полуфинале вышла победительницей в состязании с австрийской спортсменкой Катариной Рамзауэр — 25:0.

В финале в 14:44 Галышева будет соревноваться с российской могулисткой Елизаветой Безгодовой.

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