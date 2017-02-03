Галышева пробилась в финал параллельного могула Универсиады-2017

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В четвертьфинале Юлия оказалась сильнее россиянки Антонины Дяткиной — 22:3, в полуфинале вышла победительницей в состязании с австрийской спортсменкой Катариной Рамзауэр — 25:0.

В финале в 14:44 Галышева будет соревноваться с российской могулисткой Елизаветой Безгодовой.