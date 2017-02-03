Галышева пробилась в финал параллельного могула Универсиады-2017
Казахстанка Юлия Галышева вышла в финал соревнований параллельного могула зимней Универсиады-2017 в Алматы, сообщает Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В четвертьфинале Юлия оказалась сильнее россиянки Антонины Дяткиной — 22:3, в полуфинале вышла победительницей в состязании с австрийской спортсменкой Катариной Рамзауэр — 25:0.
В финале в 14:44 Галышева будет соревноваться с российской могулисткой Елизаветой Безгодовой.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter