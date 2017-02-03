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3 февраля 2017, 11:40 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Могулист Рейхерд вступит в борьбу за «золото» Универсиады-2017

Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд поборется за «золото» зимней Универсиады-2017 в Алматы, пишет Sports.kz.

Казахстанский фристайлист Дмитрий <span class=error>Рейхерд</span> поборется за золото зимней Универсиады-2017 в <span class=error>Алматы</span> пишет Sports.kz. Увеличить
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Рейхерд на стадии ¼ финала состязался с французом Клеменом Кабролом и победил со счетом 20:5, а в полуфинале обошел российского могулиста Евгения Гедровича — 16:9. В решающем старте Дмитрию будет противостоять другой россиянин Сергей Шимбуев.

Напарник Дмитрия по команде Павел Колмаков в четвертьфинале победил соперника из России Владислава Гусева — 20:5, но в полуфинале уступил Шимбуеву — 11:14 и оспорит бронзовую награду в малом финале с Евгением Гедровичем, также представляющим российскую сборную.

Финалы мужского параллельного могула запланированы на 14:55.

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