Могулист Рейхерд вступит в борьбу за «золото» Универсиады-2017
Казахстанский фристайлист Дмитрий Рейхерд поборется за «золото» зимней Универсиады-2017 в Алматы, пишет Sports.kz.
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Рейхерд на стадии ¼ финала состязался с французом Клеменом Кабролом и победил со счетом 20:5, а в полуфинале обошел российского могулиста Евгения Гедровича — 16:9. В решающем старте Дмитрию будет противостоять другой россиянин Сергей Шимбуев.
Напарник Дмитрия по команде Павел Колмаков в четвертьфинале победил соперника из России Владислава Гусева — 20:5, но в полуфинале уступил Шимбуеву — 11:14 и оспорит бронзовую награду в малом финале с Евгением Гедровичем, также представляющим российскую сборную.
Финалы мужского параллельного могула запланированы на 14:55.
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