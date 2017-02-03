Жанбота Алдабергенова: Видели, как у зрителей навернулись слезы радости, когда объявили, что мы заняли первое место

В интервью республиканскому интернет-порталу Sports.kz триумфаторша продолжающейся Универсиады рассказала о своих ощущениях от победы и поделилась главными целями на текущий сезон.



— Жанбота, Вы завоевали уже две медали этих Всемирных Студенческих Игр. Поделитесь своими эмоциями, пожалуйста.

— Я очень довольна нашим выступлением. Когда стоишь выше всех на пьедестале, и причем — не одна, а рядом с моим партнером по команде Багланом Инкарбеком, ощущения — непередаваемые. Мы были очень довольны. Даже видели, как у зрителей навернулись слезы радости, когда объявили, что мы заняли первое место!



— Как и сколько времени Вы готовились к Универсиаде?

— Очень долго готовились к данным стартам. Так как эти соревнования проходят в Казахстане, мы понимали, что на нас лежит большая ответственность, и нам никак нельзя было подвести свой народ.



— Как лично для Вас сложилась эта Универсиада?

— Для меня эти соревнования прошли страшно волнительно, потому что в первый день я шла во всех этапах на первом месте и в итоге, можно сказать, перегорела. Радует, что на следующий день мы все же показали свой уровень и оправдали надежды болельщиков.



— Приятно ли принести Казахстану золотую медаль на турнире? Или все же первая Ваша бронзовая медаль далась дороже?

— Каждые соревнования по-своему тяжелые, поэтому каждая медаль приносит большое удовольствие.



— Благодаря чему удалось победить?

— Во многом, благодаря прекрасной поддержке наших болельщиков.



— Какое настроение сейчас в сборной Казахстана по фристайлу?

— Настроение в сборной прекрасное. Счастливы, потому что удалось выполнить итоговый план Универсиады.



— Вы представляете довольно экзотичный вид спорта — фристайл. Расскажите, где обычно тренируетесь?

— Когда мы дома, то занимаемся в зале, работаем над физической подготовкой. Также тренируем прыжки на батуте.



— Вы закончили свои выступления на Универсиаде, или Вас еще ждут старты?

— На этом все — в моей дисциплине старты на Универсиаде закончились. Следующая остановка — Корея, Кубок Мира по фристайлу.



— Чем планируете заниматься до церемонии закрытия?

— 6 февраля мы улетаем в Корею, поэтому, к сожалению, на закрытии Универсиады нас не будет.



— Поделитесь планами на ближайшее будущее. Задумываетесь ли уже об Олимпиаде?

— 9—10 марта в Испании будут проходить старты, и там состоится чемпионат Мира — это лицензионные соревнования. Надеюсь, нам удастся завоевать право участия в Олимпийских Играх-2020.