Жанбота Алдабергенова: Видели, как у зрителей навернулись слезы радости, когда объявили, что мы заняли первое место
Одной из первых спортсменок, которые порадовали Казахстан медалью Универсиады-2017, стала фристайлистка Жанбота Алдабергенова. И если в своем первом старте этой спортсменке пришлось довольствоваться лишь «бронзой», то, выступая уже в паре с Багланом Инкарбеком, наша земляка завоевала заветную золотую награду.
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Видимо, что-то случилось...
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В интервью республиканскому
— Жанбота, Вы завоевали уже две медали этих Всемирных Студенческих Игр. Поделитесь своими эмоциями, пожалуйста.
— Я очень довольна нашим выступлением. Когда стоишь выше всех на пьедестале, и причем — не одна, а рядом с моим партнером по команде Багланом Инкарбеком, ощущения — непередаваемые. Мы были очень довольны. Даже видели, как у зрителей навернулись слезы радости, когда объявили, что мы заняли первое место!
— Как и сколько времени Вы готовились к Универсиаде?
— Очень долго готовились к данным стартам. Так как эти соревнования проходят в Казахстане, мы понимали, что на нас лежит большая ответственность, и нам никак нельзя было подвести свой народ.
— Как лично для Вас сложилась эта Универсиада?
— Для меня эти соревнования прошли страшно волнительно, потому что в первый день я шла во всех этапах на первом месте и в итоге, можно сказать, перегорела. Радует, что на следующий день мы все же показали свой уровень и оправдали надежды болельщиков.
— Приятно ли принести Казахстану золотую медаль на турнире? Или все же первая Ваша бронзовая медаль далась дороже?
— Каждые соревнования
— Благодаря чему удалось победить?
— Во многом, благодаря прекрасной поддержке наших болельщиков.
— Какое настроение сейчас в сборной Казахстана по фристайлу?
— Настроение в сборной прекрасное. Счастливы, потому что удалось выполнить итоговый план Универсиады.
— Вы представляете довольно экзотичный вид спорта — фристайл. Расскажите, где обычно тренируетесь?
— Когда мы дома, то занимаемся в зале, работаем над физической подготовкой. Также тренируем прыжки на батуте.
— Вы закончили свои выступления на Универсиаде, или Вас еще ждут старты?
— На этом все — в моей дисциплине старты на Универсиаде закончились. Следующая остановка — Корея, Кубок Мира по фристайлу.
— Чем планируете заниматься до церемонии закрытия?
— 6 февраля мы улетаем в Корею, поэтому, к сожалению, на закрытии Универсиады нас не будет.
— Поделитесь планами на ближайшее будущее. Задумываетесь ли уже об Олимпиаде?
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