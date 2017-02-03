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3 февраля 2017, 10:37 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Жанбота Алдабергенова: Видели, как у зрителей навернулись слезы радости, когда объявили, что мы заняли первое место

Одной из первых спортсменок, которые порадовали Казахстан медалью Универсиады-2017, стала фристайлистка Жанбота Алдабергенова. И если в своем первом старте этой спортсменке пришлось довольствоваться лишь «бронзой», то, выступая уже в паре с Багланом Инкарбеком, наша земляка завоевала заветную золотую награду.

Одной из первых спортсменок которые порадовали Казахстан медалью Универсиады-2017 стала фристайлистка <span class=error>Жанбота</span> Алдабергенова. И если в своем первом старте этой спортсменке пришлось довольствоваться лишь бронзой то выступая уже в паре с <span class=error>Багланом</span> Инкарбеком наша земляка завоевала заветную золотую награду. Увеличить
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В интервью республиканскому интернет-порталу Sports.kz триумфаторша продолжающейся Универсиады рассказала о своих ощущениях от победы и поделилась главными целями на текущий сезон.

 — Жанбота, Вы завоевали уже две медали этих Всемирных Студенческих Игр. Поделитесь своими эмоциями, пожалуйста.
— Я очень довольна нашим выступлением. Когда стоишь выше всех на пьедестале, и причем — не одна, а рядом с моим партнером по команде Багланом Инкарбеком, ощущения — непередаваемые. Мы были очень довольны. Даже видели, как у зрителей навернулись слезы радости, когда объявили, что мы заняли первое место!

 — Как и сколько времени Вы готовились к Универсиаде?
— Очень долго готовились к данным стартам. Так как эти соревнования проходят в Казахстане, мы понимали, что на нас лежит большая ответственность, и нам никак нельзя было подвести свой народ.

 — Как лично для Вас сложилась эта Универсиада?
— Для меня эти соревнования прошли страшно волнительно, потому что в первый день я шла во всех этапах на первом месте и в итоге, можно сказать, перегорела. Радует, что на следующий день мы все же показали свой уровень и оправдали надежды болельщиков.

 — Приятно ли принести Казахстану золотую медаль на турнире? Или все же первая Ваша бронзовая медаль далась дороже?
— Каждые соревнования по-своему тяжелые, поэтому каждая медаль приносит большое удовольствие.

 — Благодаря чему удалось победить?
— Во многом, благодаря прекрасной поддержке наших болельщиков.

 — Какое настроение сейчас в сборной Казахстана по фристайлу?
— Настроение в сборной прекрасное. Счастливы, потому что удалось выполнить итоговый план Универсиады.

 — Вы представляете довольно экзотичный вид спорта — фристайл. Расскажите, где обычно тренируетесь?
— Когда мы дома, то занимаемся в зале, работаем над физической подготовкой. Также тренируем прыжки на батуте.

 — Вы закончили свои выступления на Универсиаде, или Вас еще ждут старты?
— На этом все — в моей дисциплине старты на Универсиаде закончились. Следующая остановка — Корея, Кубок Мира по фристайлу.

 — Чем планируете заниматься до церемонии закрытия?
— 6 февраля мы улетаем в Корею, поэтому, к сожалению, на закрытии Универсиады нас не будет.

 — Поделитесь планами на ближайшее будущее. Задумываетесь ли уже об Олимпиаде?
9—10 марта в Испании будут проходить старты, и там состоится чемпионат Мира — это лицензионные соревнования. Надеюсь, нам удастся завоевать право участия в Олимпийских Играх-2020.

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