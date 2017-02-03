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3 февраля 2017, 10:26 | Зимние: Лыжный спорт | Vesti.kz

Галышева и Колмаков выиграли квалификацию в параллельном могуле на Универсиаде в Алматы

На Универсиаде-2017 в Алматы завершились квалификационные соревнования по параллельному могулу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

С первого места в четвертьфинал вышли казахстанские спортсмены Юлия Галышева и Павел Колмаков. Продолжает борьбу за медали и Дмитрий Рейхерд, который в квалификации стал третьим. Финалы начнутся в 14:00.

Напомним, накануне Галышева выиграла «золото» Универсиады.

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