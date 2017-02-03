Галышева и Колмаков выиграли квалификацию в параллельном могуле на Универсиаде в Алматы

Одной из первых спортсменок, которые порадовали Казахстан медалью Универсиады-2017, стала фристайлистка Жанбота Алдабергенова. И если в своем первом старте этой спортсменке пришлось довольствоваться лишь «бронзой», то, выступая уже в паре с Багланом Инкарбеком, наша земляка завоевала заветную золотую награду.