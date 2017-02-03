Галышева с лучшим результатом преодолела квалификацию параллельного могула Универсиады-2017
На Универсиаде-2017 в Алматы прошла квалификация фристайлисток в параллельном могуле, сообщает Sports.kz.
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По ее итогам казахстанка Юлия Галышева заняла первое место с результатом 62.58, напрямую квалифицировавшись в финальную часть соревнований.
1/8 финала и дальнейшие этапы пройдут после 14:00.
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