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3 февраля 2017, 9:58 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Галышева с лучшим результатом преодолела квалификацию параллельного могула Универсиады-2017

На Универсиаде-2017 в Алматы прошла квалификация фристайлисток в параллельном могуле, сообщает Sports.kz.

На Универсиаде-2017 в <span class=error>Алматы</span> прошла квалификация фристайлисток в параллельном <span class=error>могуле</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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По ее итогам казахстанка Юлия Галышева заняла первое место с результатом 62.58, напрямую квалифицировавшись в финальную часть соревнований.

1/8 финала и дальнейшие этапы пройдут после 14:00.

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