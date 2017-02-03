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3 февраля 2017, 9:39 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Могулисты Кингсбери и Шилд победили на этапе Кубка мира по фристайлу в Дир-Вэлли

МОСКВА, 3 фев — Р-Спорт. Канадец Микаэль Кингсбери и американка Морган Шилд одержали победы в могуле на этапе Кубка мира по фристайлу в Дир-Вэлли (США).

Кингсбери победил с результатом 82,48 очка. Следом расположился француз Бенжамен Каве, набравший 81,17 балла. Замкнул тройку лидеров еще один канадец Филипп Маркис (79,76).

Лучшим из россиян стал Андрей Махнев — 19-е место (73,16). Егор Ануфриев — 24-й (72,25), Максим Михайлов — 29-й (69,49), Никита Капитонов — 46-й (39,46).

Шилд победила с результатом 81,27. Второй стала канадка Жюстин Дюфур-Лапуант (78,60). Третья — Бриттени Кокс из Австралии (77,00).

Россиянка Марика Пертахия заняла 6-е место (47,44). Регина Рахимова — 12-я (72,99), Ксения Кузнецова — 31-я (52,99).
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