Награды чемпионата и первенства Беларуси по лыжному ориентированию разыграют в Логойском районе

Как в чемпионате, так и первенстве страны будут выступать команды областей, клубов, спортсмены в личном зачете. Соревнования состоятся в лично-командном формате. Первые награды будут разыграны 4 февраля на классической дистанции, 5 февраля развернется борьба на средней дистанции.

Заявки на участие в турнире подали более 80 спортсменов из разных регионов, в том числе из Минской области. Определять сильнейших участники стартов будут на трассе в условиях среднепересеченной местности. На соревнованиях будет использоваться система бесконтактной отметки SPORTident Air+ для всех пяти групп участников. В чемпионате Беларуси по лыжному ориентированию общекомандный зачет будет подводиться только для сборных команд областей по трем лучшим результатам у мужчин и женщин на классической и средней дистанции. Общекомандные результаты определятся по сумме очков.

Организаторами соревнований выступают Белорусская федерация ориентирования и Минская областная федерация спортивного ориентирования.

Недавно в Минской области проходили другие соревнования по лыжному ориентированию. В Березинском районе состоялось областное первенство в спринте и на маркированной дистанции.