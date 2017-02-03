Награды чемпионата и первенства Беларуси по лыжному ориентированию разыграют в Логойском районе
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городском поселке Плещеницы (Логойский район)
4—5 февраля будут разыграны награды чемпионата Беларуси и первенства страны среди юниоров по лыжному ориентированию, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Как в чемпионате, так и первенстве страны будут выступать команды областей, клубов, спортсмены в личном зачете. Соревнования состоятся в
Заявки на участие в турнире подали более 80 спортсменов из разных регионов, в том числе из Минской области. Определять сильнейших участники стартов будут на трассе в условиях среднепересеченной местности. На соревнованиях будет использоваться система бесконтактной отметки SPORTident Air+ для всех пяти групп участников. В чемпионате Беларуси по лыжному ориентированию общекомандный зачет будет подводиться только для сборных команд областей по трем лучшим результатам у мужчин и женщин на классической и средней дистанции. Общекомандные результаты определятся по сумме очков.
Организаторами соревнований выступают Белорусская федерация ориентирования и Минская областная федерация спортивного ориентирования.
Недавно в Минской области проходили другие соревнования по лыжному ориентированию. В Березинском районе состоялось областное первенство в спринте и на маркированной дистанции.
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