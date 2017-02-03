Российские лыжники заняли весь пьедестал в индивидуальной гонке на молодежном ЧМ

Победителем гонки стал Александр Большунов со временем 32 минуты 55,7 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин с отставанием от лидера в 21,8 секунды, третьим стал Денис Спицов (+28,2). Еще один представитель России Иван Якимушкин занял 26-е место (+2.29,8).

У женщин победительницей гонки на 10 км свободным ходом стала шведка Анна Дювик (26.14,0). Второе место заняла норвежка Тириль Венг (+16,8), третьей стала еще одна норвежка Ловиса Хеймдаль (+23,0). Лучшая из россиянок Яна Кирпиченко заняла 6-е место (+40,3).