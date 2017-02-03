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3 февраля 2017, 1:04 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Российские лыжники заняли весь пьедестал в индивидуальной гонке на молодежном ЧМ

Российские лыжники заняли весь призовой пьедестал в мужской индивидуальной гонке на 15 километров свободным ходом на чемпионате мира среди молодежи (спортсмены не старше 23 лет), который проходит в американском Парк Сити.

Победителем гонки стал Александр Большунов со временем 32 минуты 55,7 секунды. Второе место занял Алексей Червоткин с отставанием от лидера в 21,8 секунды, третьим стал Денис Спицов (+28,2). Еще один представитель России Иван Якимушкин занял 26-е место (+2.29,8).

У женщин победительницей гонки на 10 км свободным ходом стала шведка Анна Дювик (26.14,0). Второе место заняла норвежка Тириль Венг (+16,8), третьей стала еще одна норвежка Ловиса Хеймдаль (+23,0). Лучшая из россиянок Яна Кирпиченко заняла 6-е место (+40,3).
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