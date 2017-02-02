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2 февраля 2017, 22:57 | Зимние: Лыжный спорт | Чемпионат.com

Захаров выиграл Кубок России в индивидуальных прыжках с трамплина

Илья Захаров одержал победу в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина на Кубке России в Смоленске.

В синхронных прыжках среди женщин победили Валерия Белова и Анна Чуйнышена.

Прыжки в воду. Кубок России. Смоленск
Мужчины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки

1. Илья Захаров — 476,25.
2. Евгений Кузнецов — 408,20.
3. Вячеслав Новосёлов — 399,05.

Женщины. Вышка. Синхронные прыжки

1. Валерия Белова/Анна Чуйнышена — 294,59.
2. Ирина Асташкина/Полина Саёкова — 281,97.
3. Стелла Егорова/Виктория Ширинова — 240,51.
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