Захаров выиграл Кубок России в индивидуальных прыжках с трамплина
Илья Захаров одержал победу в индивидуальных прыжках с 3-метрового трамплина на Кубке России в Смоленске.
В синхронных прыжках среди женщин победили Валерия Белова и Анна Чуйнышена.
Прыжки в воду. Кубок России. Смоленск
Мужчины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки
1. Илья Захаров — 476,25.
2. Евгений Кузнецов — 408,20.
3. Вячеслав Новосёлов — 399,05.
Женщины. Вышка. Синхронные прыжки
1. Валерия Белова/Анна Чуйнышена — 294,59.
2. Ирина Асташкина/Полина Саёкова — 281,97.
3. Стелла Егорова/Виктория Ширинова — 240,51.
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